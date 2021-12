Tricolor lidera ranking de faltas, com 20,2 por jogo

Com 345 faltas em 17 jogos no Brasileiro, o Bahia ocupa a liderança do campeonato no quesito 'botinadas'. A média tricolor é de 20,2 faltas por partida, seguido de perto por Criciúma (média de 19,8), Portuguesa (19,4) e Goiás (18).

Em número total de cartões amarelos recebidos, o tricolor também ocupa o topo do ranking. São 47 advertências distribuídas por 24 jogadores do plantel do Bahia (confira lista dos atletas mais indisciplinados ao lado).

O zagueiro Titi é o que acumula as piores estatísticas. Possui cinco amarelos e dois vermelhos em 14 participações.

No jogo contra a Lusa, no último sábado, por exemplo, o defensor sequer iria a campo, cumprindo gancho de quatro jogos de suspensão determinado em audiência pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), após agredir sem a bola o jogador Elano, do Grêmio.

Entretanto, na véspera da partida que o Bahia viria a ser derrotado por 4 a 2, no Canindé, o departamento jurídico do clube conseguiu efeito suspensivo para o camisa 3 poder atuar.

Em campo, Titi foi responsável por duas faltas, sendo uma o pênalti que ocasionou o segundo gol da Lusa.

"Acho que nosso primeiro tempo foi abaixo do que esperávamos. Sofrer três gols em menos de dez minutos não estava nos planos. Melhoramos no segundo tempo, mas não foi suficiente", disse o zagueiro.

Do elenco, o Bahia tem sete jogadores 'pendurados', com dois amarelos no momento. Entre eles alguns que, inclusive, já cumpriram suspensão em algum momento do campeonato, como Titi e o volante Fahel.

"O professor Cristóvão tem conversado com o grupo para evitar os excessos. Mas até pela intensidade da nossa marcação, às vezes, o número de faltas extrapola", afirma Lucas Fonseca, que é um dos pendurados.

Apesar de ser o time mais faltoso e com maior número de amarelos, o Bahia não possui o maior acúmulo de expulsões. São quatro no total, empatado com o Atlético-MG e superado por São Paulo e Portuguesa (com cinco, cada um).

Treino

Após uma folga na tarde de domingo, o time do Bahia volta a treinar nesta segunda, 02, no Fazendão. O tricolor enfrenta o Cruzeiro, quarta-feira, na Fonte Nova.

