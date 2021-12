Tricolor libera Tinga para o Fortaleza e acerta com dois jovens atletas

Depois de anunciar oito reforços para a equipe principal, todos eles jogadores que chegam com status de titular ou para brigar por posição, o Bahia mostra, com suas últimas ações, que também está de olho no futuro.

Nesta quinta-feira, 11, anunciou a cessão ao Fortaleza do lateral direito Tinga – que atuou emprestado ao Juventude em 2017, mas ainda tinha vínculo com o Esquadrão – e, em troca, traz para o Fazendão o meia-atacante Isaac, de apenas 16 anos.

Ele assinou até 2021 com o clube, que passou a ter 50% dos seus direitos econômicos. Os outros 50% ficaram com o time cearense.

Tinga estava emprestado ao Juventude (Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia​)

Em nota, o Bahia disse que o atleta chamou atenção na disputa da Copa do Nordeste Sub-20, disputada em novembro de 2017. Neste ano, ele atuou pelo Fortaleza – já eliminado – na Copa São Paulo de Juniores. Marcou um gol e deu uma assistência.

De acordo com o jornalista André Almeida, repórter do jornal O Povo, de Fortaleza, Isac é um “segundo atacante bastante veloz, considerado uma boa promessa no clube”. O jogador é destro e prefere atuar pelo lado direito.

Outro jovem – mas nem tanto – que está perto de um acerto é o volante Gregore, 23, que jogou o Brasileiro de Aspirantes de 2017 pelo Santos B. Ele pertence ao São Carlos, do interior paulista, e deve vir emprestado até o final do ano.

Nas redes sociais, vários torcedores do Peixe demonstraram insatisfação pelo fato de o Santos não ter exercido a opção fixa de compra (R$ 2 milhões por 60% dos direitos econômicos). O contrato com o Bahia tem os mesmos moldes.

Jornalista de São Paulo e blogueiro do ESPN FC, Caio Nascimento descreve o atleta: “É volante, mas sabe jogar de zagueiro também. Desarma, lança e tem ótima leitura de jogo”.

Copa São Paulo

Pela segunda fase da Copinha, já um mata-mata, o Bahia enfrenta nesta sexta, 12, às 15h (da Bahia), o Taubaté, em Guaratinguetá.

