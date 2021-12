Tricolor joga com o Flu por honra e por "justiça histórica"

O Bahia pode fazer as vezes de carrasco no Brasileiro pela 3ª vez consecutiva, hoje, às 16h (da Bahia), na Arena Fonte Nova, contra o Fluminense. Só um triunfo salva o time carioca da degola.

Em 2011, o Tricolor baiano rebaixou o Ceará ao vencer por 2 a 1, na despedida do Estádio de Pituaçu. No ano passado, a vítima foi o Atlético-GO no triunfo por 1 a 0, no Estádio Serra Dourada.

Há o desejo de boa parte dos torcedores brasileiros de ver o Fluminense na 2ª Divisão. O clube tem um débito histórico, já que pulou da Série C direto para a Série A em 2000, com uma virada de mesa.

O rebaixamento do Flu é desejo das torcidas, mas para os jogadores do Bahia, não. O time busca a vitória para terminar o Brasileirão entre os dez primeiros, o que também significaria a melhor campanha do clube nos pontos corridos. Além disso, garantiria uma vaga na Copa Sul-Americana pelo terceiro ano consecutivo.

O triunfo também pode ser visto como uma retribuição para a torcida, que comprou quase todos os ingressos disponíveis, restando apenas algumas as entradas para a área Vip. "Convocamos a torcida e, como sempre, ela vai estar lá para nos apoiar. Queremos fazer um grande jogo e ganhar. Não precisa de mais motivação que isso", disse o técnico Cristóvão Borges.

Mas a briga pelas entradas não ficou somente entre os torcedores. As diretorias dos dois clubes se desentenderam por causa do montante destinados aos visitantes. O Bahia diz que seguiu à risca o Estatuto do Torcedor, que prevê o prazo de até 48 horas antes do jogo para o clube visitante solicitar sua parte nas bilheterias. A decisão quebrou o acordo de cordialidade entre os clubes e o fato irritou a diretoria do Fluminense.

O mandante destinou apenas 900 entradas para os torcedores do rival, ao invés da cota de 10% como é de praxe.

Dúvidas

Cristóvão ainda não definiu o time. O zagueiro Lucas Fonseca, o volante Hélder e o atacante Wallyson estão praticamente vetados pelo Departamento Médico. Quem deve voltar ao time titular é o volante Feijão, que cumpriu suspensão.

Já no Flu, Dorival Júnior tem apenas uma dúvida: Rafinha, com dores musculares. Seu substituto deve ser o atacante Kenedy, de 17 anos. Há ainda duas alterações confirmadas em relação ao time que empatou com o Atlético-MG no último jogo. Wellington Silva será o lateral-esquerdo, no lugar de Digão, suspenso, e Edinho volta ao meio-campo na vaga do lesionado Valencia.

