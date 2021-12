Tricolor inicia série de pedreiras contra Grêmio

Sabe aquele time que entra em campo assolado pelo descrédito, contra um adversário bem superior, em condições totalmente adversas, mas consegue buscar forças para se superar e vencer?

História que costuma dar filme, e que o Bahia não chegou nem perto de viver neste Brasileirão. Hoje, às 19h, na Fonte Nova, o Esquadrão recebe o Grêmio na esperança de somar seus primeiros pontos diante de um rival do Top 5 da competição – levando em conta a classificação ao início da 25ª rodada. E, a partir do duelo com o Tricolor Gaúcho, o time comandado por Preto Casagrande encara uma árdua sequência diante de quatro dos cinco componentes do topo da tabela.

Foi exatamente esta série de partidas, no primeiro turno, que levou o Bahia a ingressar na zona de rebaixamento pela primeira e única vez nesta edição do Brasileiro. Começou com derrota para o mesmo Grêmio (vice-líder), seguiu com empate ante o Coritiba (um concorrente direto na briga contra a degola, exceção na lista de adversários) e terminou com fracassos seguidos diante de Palmeiras (atualmente o 4º colocado), Corinthians (1º) e Flamengo (5º) – mais adiante, o time também perdeu para o Santos (3º).

O revés diante do Fla, pela 10ª rodada, levou o Tricolor à 17ª posição, dentro do Z-4. Entretanto, com o empate no jogo seguinte, o Ba-Vi, a equipe deixou o grupo dos quatro últimos e não voltou mais.

Agora, chega para a sequência cruel podendo voltar à zona já no primeiro desafio. Caso seja derrotado, o Esquadrão só se livra se São Paulo e Coritiba perderem e o Vitória não vencer, em partidas também neste domingo. Apenas um triunfo garante o Bahia fora do Z-4. Se empatar, terá de torcer para o mesmo trio citado não ganhar.

Grêmio reserva

Um alento é que o Tricolor dos Pampas, dividido entre o Brasileiro e a Libertadores, não irá usar sua força máxima na Fonte Nova. Depois de a equipe ter se garantido nas semifinais em confronto duro com o Botafogo na última quarta, o técnico Renato Gaúcho irá apostar numa formação completamente reserva. Até o centroavante Jael, que destacou-se pelo Bahia na campanha do acesso em 2010 (em parte dela sob o comando de Renato), deverá começar jogando – algo que só fez em uma ocasião nesta Série A.

Preto minimizou a importância do fato de o Grêmio não vir com seus titulares. “A gente tem que ter atenção e cuidado independentemente da equipe que Renato coloque em campo. Eles não têm só um grande time, mas um elenco qualificado. A concentração é fundamental”, afirmou.

Se por um lado o time gaúcho vai preservar atletas, o Bahia terá como desfalque importante apenas o volante Renê Júnior, machucado. Ele segue sendo substituído por Juninho. No ataque, há uma dúvida de ordem técnica. Rodrigão, que não marca há seis rodadas, poderá perder vaga para Edigar Junio, que ainda não atuou como titular desde que retornou de lesão.

