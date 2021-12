Tricolor inicia período de treinos em Porto Seguro

Os jogadores do Bahia realizaram o primeiro treinamento da intertemporada em Porto Seguro nesta sexta-feira, 8, no estádio municipal da cidade, mesmo palco onde a seleção Suiça treinou na Copa do Mundo de 2014. O técnico Guto Ferreira dividiu o grupo em trios para os atletas realizarem confrontos com a posse de bola e exercícios com obstáculos, pesos e trilhas.

Liberados pelo departamento médico, Hernane, Lucas Fonseca e Régis fizeram um trabalho diferenciado com bola. Como o Bahia só volta a jogar na próxima sexta-feira, 15, contra o Sampaio Corrêa, a ideia da diretoria tricolor é dar total tranquilidade para o técnico Guto Ferreira trabalhar na preparação da equipe, que faz campanha ruim na Série B.

