Tricolor incia luta nas quartas do Baianão contra o Galícia

Sorte - aliado a boa dose de competência - é algo que não tem faltado ao Bahia nesta temporada. Afora os jogos em que a equipe buscou resultados satisfatórios em momentos adversos, tem pesado a favor o fato de, mesmo quando joga fora de casa, estar quase sempre sob o aconchegante calor soteropolitano.

Das cinco partidas nas quais atuou como visitante na temporada, duas aconteceram na cidade (40%). Neste domingo, 15, o número subirá para 50% com o duelo de ida das quartas do Campeonato Baiano. O mando é do Galícia, que coloca Pituaçu como palco do confronto.

O estádio traz belas lembranças para os tricolores, que o apelidaram de 'Caldeirão' e 'Pituaço' após sua reabertura, em 2009, um ano antes de servir de casa para a campanha do acesso à Série A do Brasileiro. Nas temporadas seguintes, foi o templo da redenção do Bahia, que, após uma década de jejum, comemorou lá dois títulos estaduais (em 2012, como mandante diante do Vitória, e em 2014, como visitante no clássico).

Neste domingo, certamente a torcida tricolor será maioria diante da resistência granadeira, tanto que os sócios do clube, mesmo em jogo fora de casa, terão o direito de pagar meia-entrada. Além isso, atuar em Pituaçu oferece outra grande vantagem ao Bahia, segundo o próprio técnico do time, Sérgio Soares. "O maior problema de jogar fora no Baiano é a qualidade dos campos no interior. Por isso vai ser bom atuar em Pituaçu, que possui um ótimo gramado", considera.

Jogadores - como o goleiro Omar e o zagueiro Titi, ainda no elenco - viveram intensamente as alegrias do Esquadrão no Caldeirão. O goleiro Douglas Pires, o volante Pittoni e o atacante Maxi também comemoram o título do Baianão-2014 em Pituaçu.

Contrapartida

Apesar de todos os bons fluidos que os ares do estádio Roberto Santos transmitem, jogar em Pituaçu nesta temporada não significou tanto sucesso assim para o Bahia.

Na única vez em que atuou na praça como visitante, sofreu derrota surpreendente diante da Jacuipense. Saiu na frente, com Kieza, mas acabou levando a virada: 2 a 1.

O time ainda jogou em outra oportunidade no estádio, mas como mandante. Com a Arena Fonte Nova ocupada por conta de uma formatura de Direito, o clube se viu obrigado a atuar em Pituaçu, onde derrotou o Jacobina por 3 a 1.

Para esta tarde, o técnico Sérgio Soares tem apenas uma dúvida para escalar o Esquadrão. Sem Thales, suspenso, a interrogação fica entre Robson e Chicão.

adblock ativo