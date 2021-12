Tricolor goleia Santa Cruz e avança na Copa do Brasil Sub-20

O time sub-20 do Bahia goleou, na tarde desta quarta-feira, 30, o Santa Cruz por 5 a 0, no estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu) e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil da categoria. No jogo de ida, o Bahia e Santa empataram no Arruda em 0 a 0.

Com gols de Rodrigo Rodrigues (2), Jacó, Alexsandro e Hugo Freitas, o Tricolor garantiu a classificação para a próxima fase e irá enfrentar o vencedor do duelo entre Ceará e Palmeiras.

O time entrou em campo com uma faixa preta no uniforme, em homenagem póstuma ao ex-atleta da casa Paulo Henrique, de 19 anos, que faleceu na última quinta-feira, 24, vítima de leucemia. O Bahia comandado pelo técnico Aroldo Moreira, jogou com Igor, Hayner , Dedé, Everson e Júnior; Eder, Sávio e Gabriel Ramos (Rodrigo Rodrigues); Hugo Freitas (Wesley) , Alexsandro (Lourival) e Jacó.

