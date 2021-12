Tricolor goleia o Inter na estreia do Brasileirão de Aspirantes

Na primeira rodada do Brasileirão de Aspirantes, o Bahia não tomou conhecimento do Inter e venceu os gaúchos por 3 a 0, nesta sexta-feira, 24, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.

Gabriel Esteves, Max e Érison marcaram os gols do Esquadrão. O próximo adversário do Tricolor será o Ceará, na próxima quinta, 30.

