Tricolor folga e Bode chega após 8 horas de ônibus

A três dias da grande decisão do Baiano, domingo, na Fonte Nova, os postulantes ao título tiveram uma quinta-feira 'na estrada'.

No caso do Vitória da Conquista, literalmente. A equipe, com larga vantagem após vencer por 3 a 0 na ida, enfrentou de ônibus os mais de 500 km que separam a cidade da capital em cerca de oito horas, e chegou na noite desta quinta-feira, 30.

Já o Bahia - depois de perder o título do Nordestão, quarta, contra o Ceará, em Fortaleza - voou de volta para Salvador. Desembarcou e cancelou o treino antes programado para a tarde, liberando o elenco pelo resto do dia.

Assim, o elenco do Esquadrão começa sua preparação para a partida hoje, às 15 horas, no Fazendão. O centroavante Léo Gamalho, que não participou da finalíssima do Nordestão por conta de uma lesão na panturrilha, continua como dúvida. Ele foi reavaliado ontem e sua presença no domingo depende da evolução física nos próximos dias.

O discurso entre os atletas é de otimismo. "A gente tem condição de buscar o resultado, sim. Tem que acreditar", afirmou o meia Tiago Real.

Aclimatação

Segundo o presidente do Conquista, Ederlane Amorim, o clube procurou "descanso e comodidade" adiantando a viagem ao local do duelo decisivo. "Aqui na cidade há muito oba-oba. Os jogadores não podem sair na rua, o assédio é grande. Indo antes a Salvador, temos a vantagem de fugir disso e de nos acostumar melhor ao clima quente", explicou.

Ederlane também valorizou o fato de poder treinar no Barradão hoje, às 15h: "Lá, encontraremos um gramado semelhante ao da Fonte Nova". Amanhã, o time deve fazer uma atividade leve no hotel.

O único jogador que viajaria de avião seria o goleiro Viáfara, para acelerar a recuperação das dores musculares. Porém, devido ao clima ruim em Conquista, voos foram cancelados e ele teve de pegar o ônibus. Sobre a expectativa para o jogo, Ederlane foi sincero: "Estamos tensos e ansiosos. Podemos colocar o nome na história ou viver trauma como em 2008 (quando a equipe chegou ao último jogo com chance de ser campeão, mas acabou goleado pelo Bahia)".

