Tricolor faz treino físico e tático no Fazendão

O elenco do Bahia deu continuidade aos treinamentos da intertemporada nesta quarta-feira, 3, com atividades físicas e técnicas. Os jogadores fizeram corridas em um circuito de obstáculos - com caixotes, cones e estaca - e depois participaram de treinos de fundamentos com bola.

O atacante Edigar Junio participou normalmente da atividade com o restante do grupo. Já os zagueiros Lucas Fonseca e Gustavo e o atacante Mário apenas correram em volta do gramado.

O zagueiro Jackson se recupera de uma lesão no pé. Ele fez exame de imagem no departamento médico do clube.

