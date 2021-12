Tricolor estreia no Brasileiro de Aspirantes nesta sexta-feira

O Bahia começa nesta sexta-feira, 24, a sua jornada no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A equipe comandada por Dado Cavalcanti vai enfrentar o Inter, às 15h, no estádio de Pituaçu. Trata-se do primeiro jogo oficial do treinador pelo Tricolor.

O elenco da chamada equipe de transição é formado por atletas da base do Esquadrão e jogadores especialmente contratados para fazer parte do projeto.Uma das exceções é o lateral-direito Matheus Silva, que chegou para o time principal.

Apesar de o campeonato visar ao desenvolvimento de atletas com menos de 23 anos, é permitida a presença de quatro jogadores acima desta idade nas listas de relacionados dos clubes participantes.

