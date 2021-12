Tricolor estreia com triunfo na 50ª Copa São Paulo

O Esporte Clube Bahia começou a campanha na 50ª Copa São Paulo de Futebol Junior com triunfo. O Esquadrão venceu o Boavista-RJ por 3 a 1, no Estádio Adail Nunes da Silva, na tarde desta quinta-feira, 03.

O Bahia começou a partida ganhando, com gol de Caique aos 4min do primeiro tempo, mas cedeu o empate logo depois, aos 7min. A primeira etapa da partida terminou em 1 a 1. De volta ao campo, o tricolor tratou de tranquilizar o seu torcedor com 1min. Pablo marcou, e deixou 2 a 1 no placar. Douglas ampliou aos 41min.

O Esquadrão volta a entrar no próximo sábado, às 11h (horário de Brasilia), no mesmo estádio da primeira rodada, contra o Guarani. O jogo será transmitido pela emissora Rede Vida e pela FPF TV.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo