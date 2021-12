Tricolor enfrenta o Luverdense neste sábado na Fonte Nova

Apesar da queda de rendimento nos últimos jogos, o Bahia ainda tem algo a se orgulhar nesta Série B: está com 100% de aproveitamento jogando em casa. Mais do que isso, é o único time do torneio a ter desempenho perfeito em seus domínios.

Neste sábado, 27, contra o Luverdense, a equipe comandada por Sérgio Soares terá a chance de manter a escrita e aumentá-la. A partida acontece às 16h30, na Fonte Nova, e será apenas a primeira de uma série de jogos do Tricolor na capital baiana. Depois, ele encara no próximo sábado o Vitória, no Barradão. Na sequência, o Paysandu, na terça, 7, e o Oeste, no sábado, 11, ambos na Fonte Nova.

A partida deste sábado, por si só, não garante o esperado retorno ao G-4. Para tanto, o Esquadrão precisa vencer o time do Mato Grosso e torcer por uma derrota do Náutico - que pega o ABC, fora de casa, no mesmo horário - ou por pelo menos um empate do Sampaio Corrêa - que, também às 16h30, enfrenta o Santa Cruz, em Recife.

Em três jogos como mandante na Série B, o Tricolor só acumulou triunfos: 4 a 1 sobre o Mogi (2ª rodada, em Pituaçu); e dois 1 a 0, sobre o Paraná (4ª rodada) e Ceará (7ª), ambos na Fonte. São, portanto, seis gols marcados e apenas um sofrido na campanha em casa. Como visitante, a realidade é outra: seis pontos em 15 disputados, um aproveitamento de 40%.

Líder isolado da competição, o Botafogo, ao lado do Náutico, 4º, eram os únicos que vinham mantendo marca igual. O Alvinegro carioca venceu as três primeiras partidas no Rio de Janeiro, mas empatou a quarta, contra o Boa Esporte, pela 8ª rodada. Já o Timbu bateu quatro os adversários que teve em sua casa desde a estreia, mas também empatou, com o Paysandu, há duas rodadas.

Começo tão bom assim como mandante numa competição nacional o Bahia só teve há oito anos, e num torneio de nível técnico muito menor. Foi na Série C de 2007: o Esquadrão venceu dez partidas seguidas pela primeira, segunda e terceira fases do torneio, e só perdeu os 100% de aproveitamento como mandante na segunda partida do octogonal final, quando empatou com o Barras-PI por 2 a 2 na Fonte Nova. Pelo caminho, deixou para trás ASA, América-SE, Confiança, Linhares, Nacional-PB, Alético-PB, ABC, Rio Branco-AC, Fast-AM e Crac-GO.

Para emplacar

O técnico Sérgio Soares demonstra cautela, mas concorda que a sequência de quatro jogos na capital pode ser fundamental para as expectativas do Tricolor: "Também temos essa leitura. É importante que consigamos sempre os três pontos para a sequência da competição".

Questionado sobre a queda de produção ofensiva do time, Soares preferiu olhar o problema sob outro aspecto. "Acho que um ponto importante vem sendo a consistência defensiva, sobretudo para um campeonato longo como a Série B. Mas temos que ter equilíbrio e criar alternativas ofensivas. Estamos trabalhando nesse sentido e quero ver em breve vocês reclamando que o time está perdendo muitos gols", brincou.

Para o duelo, Soares, pela primeira vez desde que começou a Série B, não terá desfalques no time titular por suspensão ou lesão. A equipe terá o retorno do capitão Titi, que cumpriu suspensão contra o Sampaio Corrêa. O goleiro Jean será poupado da partida por conta do cansaço acumulado após servir a seleção sub-20 no Mundial da categoria.

