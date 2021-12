Tricolor enfrenta o Bahia de Feira em busca de vaga nas semi

Domingo é, por tradição no Brasil, o dia do futebol. Além disso, hoje é o último dia do feriadão de Páscoa. E se o torcedor ainda procura outro motivo para ir à Fonte Nova acompanhar o Bahia, aqui vai um derradeiro: quem quiser ver o jogo com o Tremendão terá que obrigatoriamente ir à arena.

O duelo, às 16h, pela partida de volta das quartas de final do Estadual, não será transmitido por qualquer emissora, nem mesmo pelo sistema pago de pay-per-view. Será a primeira vez que o Esquadrão vai entrar em campo na temporada sem qualquer tipo de cobertura - até mesmo os jogos-treino contra Fluminense de Feira e Jacuipense, na pré-temporada, tiveram transmissão ao vivo pelo clube no Youtube.

Promoção e estreia

Como incentivo, o Bahia decidiu manter a promoção em que o sócio do programa com acesso garantido (que não precisa pagar para entrar) pode levar outra pessoa para a arena. Além disso, os demais sócios do Esquadrão podem comprar entradas para o setor Super Norte e Norte por R$ 15 e R$ 30, respectivamente.

Para o torcedor 'comum', o ingresso sai a partir de R$ 15 - correspondente à meia-entrada para o setor Super Norte. A venda segue hoje pelo site da arena até as 15h. Nas bilheterias do estádio, os bilhetes começam a ser vendidos a partir das 9h até início do jogo.

Por fim, outro motivo para o torcedor comparecer é a estreia confirmada do atacante Thiago Ribeiro, como titular. "Vou usar ele de início. É um jogador experiente, tem um lastro grande no futebol e está pronto para jogar. Claro que precisa de maior ritmo, então vamos logo dar minutos para que ele chegue o mais rápido possível perto do ideal", disse o técnico Doriva. Na partida, Thiago deve atuar como um 'falso 9', centralizado, ao lado de Edigar Junio e Luisinho.

Depois de vencer por 2 a 0 no jogo de ida, em Senhor do Bonfim, o Bahia pode perder por até dois gols de diferença para avançar às semifinais. O comandante tricolor não quer, no entanto, que a vantagem faça os jogadores 'tirarem o pé' hoje. "Ela não pode ser uma 'muleta' para nós. Temos que fazer um grande jogo e ter uma grande performance, porque isso será importante para a sequência das competições que temos", disse.

Depois de poupar todo o time titular na última quarta-feira, contra o Santa Cruz, Doriva confirmou que vai retornar com os titulares hoje: "Vamos utilizar os atletas que estiverem em totais condições. Temos alguns que não estão assim, então estes vão descansar para no momento certo estarem em campo".

É o caso do volante Danilo Pires, que ainda se encontra na transição. O lateral direito Tinga, o zagueiro Gustavo, os volantes Gustavo Blanco e Yuri e o atacante Hernane são os demais desfalques, todos com lesões ainda acentuadas.

