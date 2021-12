Tricolor encerra preparação para Ba-Vi deste domingo

A equipe do Esporte Clube Bahia realizou na manhã deste sábado, 10, um treinamento com bola. Sob comando do treinador Enderson Moreira, foi encerrada a preparação do elenco para o segundo Ba-Vi pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A partida vai acontecer neste domingo, 11, às 16h (horário de Salvador), no Estádio Manoel Barradas.

O meia Marco Antônio, que sente incômodo no pé, continuou seu processo de recuperação na fisioterapia. Enquanto isso Gilberto desceu para o gramado do Fazendão, pelo segundo dia consecutivo, e fez trabalho com bola.

Enderson passou por 50 minutos um vídeo com instruções sobre o Esporte Clube Vitória. A concentração ocorreu antes da movimentação no campo.

Já durante o treino, o técnico utilizou apenas um lado do campo 2 do CT, onde a equipe realizou um trabalho recreativo. Após a atividade, Enderson reuniu os titulares para aprimorar os lances de bola parada e também as jogadas ensaiadas.

