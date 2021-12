Tricolor é o time mais indisciplinado do Brasileirão

Contra o Criciúma, na quarta-feira, 20, na Fonte Nova, o Bahia terá, por um lado, os retornos de Roniery, Guilherme Santos e Rhayner, que cumpriram suspensão contra o Corinthians. Mas, pelo outro, o técnico Gilson Kleina não contará com o volante Fahel, jogador da vez a cumprir suspensão por três cartões amarelos.

E o roteiro de suspensões continua a se repetir no Bahia. Até agora, o Tricolor teve desfalques por cartões em sete das 15 partidas disputadas na Série A.

Faltando quatro rodadas para o fim do primeiro turno, o Esquadrão lidera a estatística de cartões amarelos do Campeonato Brasileiro, com 48. O segundo colocado é o Atlético-MG, com 42, e em terceiro estão empatados o Internacional e o Palmeiras, com 41.

O Bahia tomou, em média, 3,2 cartões por jogo no Brasileiro. A média do campeonato é de 2,3 cartões por jogo. Considerando a média por times, é de 1,15 - ou seja, o Bahia soma quase 200% a mais que esse número.

No número total de cartões o Bahia também lidera as estatísticas do campeonato: o time levou três cartões vermelhos até agora (Uelliton, no Ba-Vi, Marcelo Lomba e Roniery, em duelo contra o Sport) , somando 51 cartões. Atlético-MG, com 42 amarelos e nenhum vermelho, Internacional e Palmeiras, ambos com 41 amarelos e um vermelho, estão em segundo.

Indisciplinados

Os atletas mais indisciplinados do Tricolor são Titi e Fahel, com seis cartões cada. Eles também estão entre os que mais receberam amarelos na Série A, atrás apenas de João Vitor, volante do Criciúma, que já levou sete advertências até então. Em segundo lugar no time aparecem Demerson e Roniery, com cinco cada.

Na partida contra o Criciúma, Marcelo Lomba, Rafael Miranda, Henrique, Uelliton e Demerson vão precisar de atenção para não serem os suspensos da próxima rodada, contra o Atlético-PR, no domingo. Os cinco primeiros estão pendurados com dois amarelos, enquanto o zagueiro tem cinco.

Para a vaga de Fahel, o técnico Gilson Kleina pode escolher entre o retorno de Uelliton ou o garoto Feijão - este, aliás, ainda não recebeu nenhum cartão amarelo ou vermelho.

