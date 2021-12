Tricolor é goleado e confirma queda no Brasileiro Feminino

Durou só uma temporada a primeira passagem do time feminino do Bahia pela elite do futebol brasileiro. O rebaixamento foi confirmado neste domingo, 20, depois da goleada por 4 a 0 sofrida diante do Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela penúltima rodada da competição nacional.

Com a Raposa também na zona de rebaixamento, as equipes entraram em campo para um duelo de seis pontos. Nesse caso, melhor para as mineiras, que dominaram a partida.

As Cabulosas abriram o placar já aos seis minutos. O segundo veio aos 30, ambos marcados por Vanessinha. Depois do intervalo, Mariana Santos, aos 13, e Thalita, aos 43, deram números finais ao jogo.

Na próxima quinta-feira, o Bahia entra em campo para cumprir tabela e se despedir da elite. A partida será contra o São Paulo, às 15h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Campanha ruim

O rebaixamento para a Série A2, com uma rodada de antecedência, mostra o Bahia na última posição, sem sequer ter vencido um jogo na elite. Foram dez derrotas e quatro empates em 14 rodadas.

Somou 20 gols sofridos e só seis marcados. Número que deixa as Mulheres de Aço com o pior ataque da Série A1.

A diretoria tricolor justifica que, em parte, o desempenho ruim tem relação com a demora no planejamento da temporada, que dependia da manutenção, ou não, do time masculino na Série A.

