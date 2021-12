Tricolor deixa Praia do Forte com Bruno e Chicão titulares

O Bahia fez o último treino antes da estreia no CT da Praia do Forte sexta-feira, 30, à tarde. A surpresa foi a presença do volante Souza, emprestado até o final do ano pelo Cruzeiro. O reforço deve ser anunciado oficialmente em breve. Ele fez atividade física à parte ao lado dos atacantes Léo Gamalho e Maxi e do beque Róbson.

Em campo, Sérgio Soares comandou coletivo visando ao duelo com o Vitória da Conquista, amanhã, às 16h, no Lomanto Júnior. O treinador manteve o 4-4-2, com um losango no meio, o mesmo que foi utilizado no jogo-treino contra o Bahia de Feira.

A novidade foi a entrada do volante Bruno Paulista na vaga do meia Rômulo, titular ante o Tremendão. Bruno não pôde participar do jogo-treino porque estava se recuperando de trauma no pulso esquerdo. O time titular teve Omar Railan, Chicão, Titi e Raul; Feijão, Bruno Paulista, Tiago Real e Tchô; Willians Santana e Kieza.

Depois, Rômulo substituiu Tchô e Pittoni, Feijão. Os titulares venceram por 3 a 0, gols de Titi, Chicão e Kieza. Ainda como parte da permuta que levou o time a treinar na Praia do Forte sem custos, o último treino no local foi aberto para a torcida.

Regularizados

Também na sexta-feira, o Bahia conseguiu regularizar o meia Tiago Real, que veio por empréstimo do Palmeiras. Quem também está à disposição de Soares é o volante Pittoni, que voltou de empréstimo do Olimpia-PAR.

Com isso, só resta regularizar o zagueiro Thales, que veio do Internacional. O atacante Léo Gamalho, apesar de já estar com a documentação pronta, não enfrenta o Conquista porque ainda treina para buscar a melhor forma, assim como Maxi, que se recupera de lesão no joelho. O local do próximo jogo do Bahia no Estadual foi alterado.

A partida estava programada para acontecer na Arena Fonte Nova, às 18h30, no próximo domingo. Dia e horário estão confirmados, mas o jogo vai ocorrer em Pituaçu. A justificativa é que a Fonte foi reservada para outro evento na noite de sábado: uma formatura de Direito. Assim, a organização do estádio afirmou que ficaria inviável a realização do embate.

