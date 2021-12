Tricolor declarado, Zé Roberto passa a comemorar seus gols

No primeiro jogo do ano, Zé Roberto já mostrava que tinha tudo para ter um 2015 maravilhoso. Foram dois gols no amistoso contra o Shakhtar, em janeiro, consagrando então a virada tricolor.

O primeiro gol como profissional pelo Bahia em jogos oficiais, no entanto, demoraria muito a chegar. Zé teve que entrar em campo 11 vezes antes disso. Mas, quando chegou, veio em dose dupla: em menos de uma semana, contra o Nacional-AM na quinta-feira, e no domingo, 19, contra a Juazeirense, ele balançou as redes.

Para Zé, torcedor declarado do Tricolor desde a infância, tudo o que aconteceu na última semana foi "uma loucura": "Quando saía gol do Bahia eu comemorava à beça. Agora, eu mesmo posso fazer gols e sair comemorando... Então, é uma coisa meio louca", disse. "Fico feliz também de poder ver o sorriso no rosto dos torcedores e fazer parte disso. Ontem foi um dia realmente especial para mim".

Zé é sempre um dos mais exaltados em campo quando sai um gol do Bahia. Não é raro ver o jogador, seja do banco de reservas ou do fundo do campo, durante o aquecimento, disparando para abraçar o autor de um gol. "Eu não ligo, cara. Pra mim, qualquer um fazendo o gol e o Bahia ganhando, eu fico feliz. Levo isso para o campo também. Se eu estiver na cara do gol e alguém passar em melhor condição, eu passo mesmo", disse. "Eu fico ali, torcendo de fora do campo, porque meu DNA é tricolor mesmo, não tem jeito. Quando estou em campo paro um pouco, claro, mas fora é só torcida, o tempo todo", afirmou.

Agora, mesmo pleiteando uma vaga no time titular, ele promete que a postura será a mesma. "Eu deixo isso, de verdade, nas mãos do treinador. Se eu for titular agora, se eu ficar no banco, eu vou ficar feliz apenas por participar disso. Se ele me escolher, vou estar preparado, claro, mas eu quero mesmo é ajudar, seja no início ou no fim do jogo", concluiu.

adblock ativo