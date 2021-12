Tricolor baiano vai remendado para Belém

Mais uma vez, o técnico Sérgio Soares irá com uma equipe 'remendada' para uma partida, agora pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, 15, às 22h, o Bahia enfrenta o Paysandu, no Mangueirão, pelo jogo de ida da 3ª fase do torneio.

Por já terem jogado na competição por outros clubes, o lateral esquerdo Marlon e o meia Eduardo, atualmente titulares, não podem enfrentar o Papão. O ala jogou a 1ª fase pelo próprio Paysandu, enquanto o meio-campista defendeu o Joinville até maio.

O problema para Soares é que a lista de desfalques não acaba por aí. O meia Rômulo está no Canadá, servindo a seleção no Pan-Americano. Outro em Toronto é o polivalente Bruno Paulista.

Há também baixas por lesão, como os atacantes Kieza e Zé Roberto. O goleador ainda se recupera de dores no púbis, e o prata da casa, de fissura num joelho. Maxi Biancucchi, com dores no quadril, continua como dúvida, assim como Léo Gamalho, que sofreu trauma num pé.

Outro fator que atrapalha é o curto tempo para recuperação: além de ontem, quando o elenco recebeu folga após bater o Oeste por 1 a 0 na Fonte Nova, só há nesta segunda, 13, para treinar. O embarque para Belém já será nesta terça, 14, pela manhã.

Soares não se abate: "Vocês já me conhecem, não fico lamentando ausência de ninguém. Se não dá para Marlon e Eduardo, vamos buscar outros. Para a vaga de Marlon, tem Patric. E, para o setor de meio, temos outras opções". Souza e Tchô disputam o lugar de Eduardo.

Sub-15 campeão

O Tricolor venceu a Copa 2 de Julho pela primeira vez ontem, no Estádio de Pituaçu, ao bater o Atlético-MG nos pênaltis por 5 a 4, após 1 a 1 no tempo regulamentar.

