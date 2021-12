Tricolor baiano vai em busca de técnico da Chapecoense

O Bahia busca um técnico 'de Série A' para ocupar a vaga de Doriva, demitido na madrugada deste domingo, 19, após o revés em casa para o Londrina por 2 a 1. Entre os nomes que a diretoria trabalha, o preferido é o de Guto Ferreira, da Chapecoense.

O treinador passou o dia inteiro ontem em Salvador, por conta do duelo com o Vitória, no Barradão. A demissão de Doriva em plena madrugada, por sinal, teria acontecido para que o Tricolor pudesse conversar com o candidato neste domingo sem que fosse antiético.

Na saída da partida no Barradão, Guto se recusou a falar sobre o interesse tricolor: "Eu não vou falar nada sobre esse assunto. Cabe só à minha pessoa. Hoje defendo a Chapecoense e como tal vou seguir. Bahia não é assunto aqui, vamos falar sobre o triunfo da Chapecoense", disse, visivelmente irritado.

Mesmo após a insistência, o técnico não negou o interesse. A repórteres de Chapecó, Guto confirmou, mais tarde, que recebeu uma sondagem do Esquadrão e esperava uma proposta. Especula-se que ele receberia R$ 200 mil de salário em contrato até o final do ano que vem; seu atual vínculo é de R$ 135 mil até dezembro deste ano. O contrato com a Chapa não prevê multa rescisória.

Um dirigente do Bahia confirmou à reportagem que Guto é um dos três nomes que interessam ao clube, sem revelar os demais. Também disse que tudo deve ser resolvido até esta segunda, 20. O vice-presidente tricolor, Pedro Henriques, não quis comentar o assunto, mas garantiu não ter feito proposta por nenhum técnico até agora.

O diretor de futebol da Chapecoense, Mauro Stumpf, confia na palavra do técnico e na projeção da Série A. "Tem muita coisa envolvida, não é somente dinheiro. Acredito que ele permaneça. Se fosse uma proposta melhor de um clube de Série A, acredito que ele ficaria balançado. Mas não é", disse. "Pela projeção que ele está tendo com a grande campanha conosco, acredito que, caso ele fique, terá propostas melhores no futuro, não essa do Bahia", concluiu.

Altas horas

O comunicado da saída de Doriva saiu a 1h22 deste domingo no site oficial. Pouco antes, o diretor de futebol, Nei Pandolfo, garantiu, em entrevista coletiva após a derrota para o Londrina, que o técnico ficaria: "Estamos acompanhando o trabalho dele. Os resultados foram ruins, ele mesmo entende assim, mas a gente continua o trabalho. Não há nenhuma mudança de cenário. Vamos agora viajar para dois jogos fora e recuperar".

Doriva teve 36 jogos oficiais, com 23 triunfos, seis empates e sete derrotas. Junto a ele, saíram os auxiliares Eduardo Souza e Anselmo Sbragia.

Nesta terça, 21, contra o Tupi, em Juiz de Fora, às 19h15, o time será comandado por Aroldo Moreira, do sub-20. Preto Casagrande será o seu auxiliar.

Neste domingo, a delegação viajou para o Rio de Janeiro, onde treina hoje e depois parte para Juiz de Fora pela tarde. A equipe terá o retorno do meia Renato Cajá e do volante Feijão, mas não terá o atacante Edigar Junio, lesionado, e o zagueiro Lucas Fonseca, suspenso.

