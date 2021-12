Tricolor baiano delega futebol a Pastana

O Bahia já tem um nome para a reformulação no departamento de futebol: Rodrigo Pastana, gestor executivo que troca o Figueirense, atual lanterna da Série A, pelo Tricolor.

O novo diretor de futebol do clube pediu demissão do Figueira nesta terça-feira, 29, após uma série de polêmicas envolvendo jogadores e torcida. Pouco depois, confirmou para uma rádio de Florianópolis ter aceitado a proposta do Esquadrão.

A expectativa é de que ele seja apresentado no Fazendão nesta quarta, 30, ao lado do novo gerente de futebol, Marcus Vinícius, ex-Criciúma. Mas, segundo o presidente Fernando Schmidt, o anúncio pode ser adiado. "É complicada essa questão de passagem. Se não for nesta quarta, vai ser na quinta", garantiu.

Schmidt lembrou que Pastana era um alvo antigo. "Ele foi cogitado quando William (Machado) pediu para deixar o cargo (em março). Sondamos ele e Ocimar, e, na ocasião, optou-se por Ocimar por várias razões, inclusive financeiras", explicou. "Quando decidimos pela reformulação, ele voltou a ser um nome, desta vez dentro da condição que podemos assumir financeiramente", completou.

O novo técnico, no entanto, ainda é um mistério. Segundo Schmidt, o substituto de Marquinhos Santos não foi definido porque o Tricolor quer a participação de Pastana. "Não podemos decidir sozinhos", afirmou o presidente.

Segundo ele, o nome forte continua sendo Gilson Kleina. "Está fora da realidade financeira do clube, mas a negociação continua em andamento", disse. Schmidt ainda confirmou que Enderson Moreira, ex-Grêmio, foi descartado, enquanto o nome de Márcio Araújo será avaliado pelo novo diretor.

Procurado pela reportagem, Pastana disse estar seguindo orientação da diretoria do Bahia de não dar entrevistas. Mas, para a rádio CBN/Diário, ele explicou os motivos para a troca de clube. "Até para tirar a pressão do Figueirense, eu optei pelo meu desligamento e aceitei a proposta", afirmou.

Rodrigo também já passou por Criciúma, São José-SP e Goiás. No Figueira, ele conquistou o acesso à Série A, em 2013, e o Estadual deste ano, mas virou alvo de críticas da torcida após o então capitão da equipe, Marcos Assunção, pedir para deixar o clube e disparar críticas ao diretor nas redes sociais.

"Saí por não aguentar conviver com pessoas como o safado do Rodrigo Pastana", publicou. Pouco depois, a demissão do técnico Vinícius Eutrópio foi considerada injusta pela torcida e o clima piorou. Isso somado à indicação do treinador Guto Ferreira, que seria demitido rapidamente, culminou na saída de Pastana.

Schmidt diz não se importar com os problemas: "O número de treinadores e diretores que saem criticados por várias razões é muito grande. No nosso entendimento, o trabalho dele por onde passou foi positivo e se encaixa no perfil que buscamos para a diretoria de futebol".

