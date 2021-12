Tricolor anuncia mais um reforço para a zaga

O Esporte Clube Bahia anunciou mais um reforço para o setor defensivo na tarde desta terça-feira, 15. O defensor Ernando assinou contrato com o Esquadrão até dezembro desta temporada.

O zagueiro foi revelado pelo Goiás, onde trabalhou com o técnico Enderson Moreira. Em 2018, Ernando estava no Sport, onde fez 32 jogos. Antes disso, o jogador passou quatro temporadas no Internacional, onde conquistou três estaduais.

adblock ativo