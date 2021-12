Tribunal suspende Titi por 4 jogos

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) penalizou o zagueiro do Bahia, Titi, com 4 jogos de suspensão pelo campeonato brasileiro em julgamento realizado na última terça-feira, 27.

A punição é relativa ao jogo contra o Grêmio, em que o defensor foi expulso ao desferir uma cotevelada no jogador gremista Elano.

Titi irá cumprir apenas 3 jogos de suspensão, já que ficou de fora no jogo posterior ao do Grêmio. No duelo desta quarta-feira, contra a Portuguesa, pela Copa Sul-Americana, o zagueiro deve ser opção entre os reservas.

O departamento do jurídico do Bahia ainda poderá recorrer da decisão do tribunal, como fez com Talisca que teve a pena reduzida, ou tentar um efeito suspensivo.

