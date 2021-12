"Três triunfos e garantimos a permanência", decreta Elber

Os estatísticos garantem que com 45 pontos os times se salvam da temida zona de rebaixamento do Brasileirão, e, consequentemente, de ter que encarar a Série B no ano seguinte. O Bahia tem 37 pontos, e, com 7 rodadas restantes, precisa de três triunfos para se safar, declarou o meia Elber em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 26.

"A gente ta fazendo bons jogos. Sabemos que para sobreviver na Série A, os pontos necessários são cerca de 45. Com mais dois triunfos vamos a 43, acho que com três garantimos a permanência e o campeonato fica até mais fácil para a gente jogar", disse.

Com as três vitórias, o tricolor chega a 46 pontos, a pontuação atual do sexto colocado do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG, que garante uma vaga na Pré-Libertadores. Caso o Grêmio ou o Palmeiras se consagre campeão da Copa Libertadores da América 2018, ainda restará mais uma vaga, transformando o G6 em G7.

"Se a gente conseguir uma sequência de triunfos, a gente coloca o Bahia num patamar alto. Perto da Libertadores, da Pré-Libertadores. A gente pensa sim nesse objetivo, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que no momento, o objetivo de todos é livrar o Bahia dessas posição perto da zona", declarou o meia.

Corinthians

O Tricolor baiano enfrenta o Corinthians pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018. O adversário é o 12º colocado a classificação, uma posição abaixo do Bahia. Um ponto separa os dois.

"Sabemos que o momento deles não é bom, mas não vamos desmerecer a grandeza do Corinthians, é um grande clube com uma torcida muito grande. Sabemos que vai ser um jogo difícil e complicado na casa deles, mas vamos jogar o nosso futebol, tocando a bola e explorando os contra-ataques. Se jogarmos do jeito que a gente vem jogando nos últimos jogos, temos totais condições de sair com os três pontos", finalizou.

O Bahia vai até a Arena Corinthians, em São Paulo, encarar o alvinegro paulista na noite deste sábado, 27, às 19h.

adblock ativo