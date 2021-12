Três gols separam o Bahia do título da Copa do Brasil sub-20

O Bahia precisará vencer o São Paulo por três gols de diferença para ser campeão da Copa do Brasil sub-20, nesta quinta-feira, 8, às 20h15 (horário da Bahia), no estádio de Pituaçu, em Salvador, pelo jogo de volta da competição. Na partida de ida, o São Paulo, jogando no Morumbi, venceu o Esquadrãzinho por 3 a 1

Qualquer resultado com dois gols de diferença, a favor do Tricolor, leva o duelo para os pênaltis.

Os torcedores interessados podem adquirir os ingressos por R$ 5, nas bilheterias de Pituaçu, horas antes do jogo. Toda a renda do confronto será destinada às Obras Sociais Irmã Dulce.

Sócio que possui o plano Acesso Garantido terá direito a entrada gratuita no estádio.

