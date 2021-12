O troféu do Campeonato Baiano de 2021 vai para o interior do estado. Com Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira na final, resta saber agora qual cidade ficará com a taça. O Carcará garantiu a vaga na decisão, pelo segundo ano seguido, ao superar a Juazeirense nos pênaltis, ontem, no estádio Adauto Moraes. Um pouco depois, o Tremendão venceu o Bahia, intruso da capital nas semifinais, por 3 a 0. É a primeira vez que dois times do interior vão decidir o título.

Rafael Teles e Redação Tremendão derruba o Bahia no Estadual e faz final com Atlético de Alagoinhas

Na história do Campeonato Baiano, apenas em quatro oportunidades a taça foi para um time do interior. O último a conseguir essa proeza foi justamente o Bahia de Feira, em 2011. Agora, o Tremendão tem a chance de ser bicampeão e igualar o Fluminense, rival da cidade que já venceu o estadual em duas oportunidades (1963 e 1969). O outro título ‘caipira’ é do Colo-Colo, de Ilhéus, em 2006.

Com uma segunda final em sequência, algo inédito para um time do interior, o Atlético de Alagoinhas tenta aumentar a lista de clubes que tiraram a taça da capital. A primeira partida da decisão será no próximo domingo, com mando do Atlético.

Em busca do bi

A Arena Cajueiro foi palco de uma grande atuação do Bahia de Feira, que fez 3 a 0 no xará da capital e avançou com justiça para disputar a final do Baianão pela terceira vez na história.

Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, o Tremendão precisava reverter o placar e foi para cima dos visitantes desde o começo. Nesse ritmo, o gol não demorou para sair, e aos 8’, Bruninho recebeu passe pela esquerda e mandou para o fundo das redes.

Depois de sofrer o gol, os visitantes equilibraram a partida e travaram a semifinal pelo resto do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o jogo voltou mais movimentado, com chances para os dois lados. O Tricolor da capital assustou com Bruno Camilo e Felipinho. E os donos da casa responderam com Deon e Hércules, que chegou a acertar o travessão aos 35 minutos.

Quando a partida se encaminhava para os pênaltis, um velho herói apareceu para classificar o Bahia de Feira. Diones, campeão baiano com o Tremendão em 2011, ficou com uma bola que sobrou dentro da área e marcou o segundo gol.

O 2 a 0 já era suficiente para ir à final, mas ainda teve tempo para o terceiro. Felipe Valdivia, que tinha acabado de entrar, marcou aos 49 minutos do segundo tempo e fechou o placar do jogo na Arena Cajueiro.

Nova chance

No Adauto Moraes, em Juazeiro, a Juazeirense até venceu o Atlético, mas foi o time de Alagoinhas quem ficou com vaga na final. O 1 a 0 para os donos da casa no tempo normal deixou o placar agregado dos dois jogos em 2 a 2 e levou a decisão para os pênaltis, onde o Carcará se saiu melhor e ganhou: 3 a 2.

A partida foi disputada com bastante intensidade e poucas chances para os dois lados. O único gol do jogo veio só no segundo tempo. Clebson avançou pela direita e cruzou para Nino Guerreiro, que tinha acabado de entrar. Na primeira participação do centroavante, ele usou o corpo para enganar a marcação e deixou a bola passar para Kesley chutar de primeira no canto esquerdo de Fábio.

Sem nova mudança no placar, as equipes foram para a marca da cal decidir quem avançaria para a decisão estadual. E aí brilhou a estrela de Fábio, goleiro do Atlético de Alagoinhas, que defendeu três cobranças e colocou o Carcará na decisão do Campeonato Baiano pelo segundo ano consecutivo, algo até então inédito para um time do interior.

Vitória

Com o título no interior, o Vitória vai precisar disputar a pré-Copa do Nordeste para se garantir no regional da próxima temporada.

