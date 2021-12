Treino do Bahia indica time com novidades nas laterais

O Bahia fez sua penúltima atividade na tarde desta quinta-feira, 5, visando o jogo contra o Santa Cruz, no sábado, 7, às 16h30 ( horário da Bahia), na Arena Fonte Nova.

O técnico Charles Fabian comandou um treino coletivo e um trabalho com bola parada, no CT de Praia do Forte. Para o duelo deste sábado, com a péssima fase de Railan e a suspensão de Vitor pelo terceiro cartão amarelo, o tricolor deve ter novidades nas laterais para enfrentar o time pernambucano.

Na direita, Cicinho será o titular. Na esquerda, João Paulo não está recuperado de lesão e Ávine tem problemas na parte física. Com isso, Juninho, 18 anos, recém-promovido da base, será escalado. O jovem atleta ficou no banco na derrota para o Botafogo.

Desta forma, o Esquadrão deve ir a campo com: Douglas Pires, Cicinho, Gabriel Valongo, Gustavo e Juninho; Paulinho Dias, Souza, Tiago Real e Eduardo; Maxi Biancucchi (Roger) e Kieza. O elenco tricolor retorna às atividades na manhã desta sexta, 6.

Até as 19h30 desta quinta, mais de 12 mil ingressos já haviam sido vendidos para o duelo com o Santa Cruz.

adblock ativo