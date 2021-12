Treino de posse de bola movimenta a tarde no Fazendão

A equipe do Bahia foi submetida a uma atividade de posse de bola e um treino tático na tarde desta quarta-feira, 19, de olho no confronto contra o Oeste. O time paulista ocupa a 16ª colocação, com 33 pontos e, em tese, é o azarão no duelo de sábado, 22, que será realizado na Arena Barueri, em Barueri, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Esquadrão é 6º colocado, com 49 pontos ganhos.

Os comandados de Guto também fizeram um treino tático, onde foi testado o provável time que começa a partida contra o Oeste. No finzinho do treino, os atletas treinaram cobranças de falta e de escanteio.

O problema para o jogo de sábado é que o Tricolor, mesmo com bom retrospecto nos jogos dentro de casa, não consegue manter bons números quando sai dos seus domínios. Para piorar, o lateral-esquerdo Moisés não treinou nesta quarta e deve ser desfalque. Tinga, lateral-direito de origem, deve ser improvisado na esquerda.

Nesta quinta-feira, 20, o Esquadrão treina às 8h30 (horário da Bahia) e segue viagem para Sâo Paulo às 13h.

