Treinador enaltece postura do Bahia e sinaliza time misto na Sul-Americana

O técnico Enderson Moreira ficou bastante satisfeito com a atuação do Bahia no empate com o Fluminense em 1 a 1, na noite deste domingo, 5, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante tricolor enalteceu a postura dos seus jogadores e relatou que o resultado do jogo acabou sendo injusto.

“O empate foi injusto pelo que fizemos. O time teve um padrão bom, conseguiu controlar a partida e criou as principais oportunidades. Conseguimos fazer um jogo com bom controle, sem desespero. Infelizmente, não saímos com o resultado dos três pontos, mesmo tendo uma atuação bem acima do Fluminense”, disse.

Em relação ao próximo confronto diante do Atlético Cerro (URU), pela Copa Sul-Americana, o treinador revelou que vai poupar alguns atletas e usará um time misto. “Minha intenção é entrar com melhor equipe possível. Temos atletas que, infelizmente, não vão conseguir se recuperar. Gilberto é preocupante em termos físicos. Há muito tempo não fazia uma sequência assim. Temos que avaliar. Vamos tentar colocar a melhor equipe possível. Mas alguns, provavelmente, não conseguirão jogar. Se não tiver esse cuidado, podemos perder jogadores lesionados”, completou Enderson.

Bahia e Cerro (URU) duelam nesta quarta-feira, 8, às 21h45, em Montevidéu (Uruguai), pela 2ª fase do torneio continental. Como venceu a partida de ida por 2 a 0, o tricolor pode perder por até um gol de diferença que avança à próxima fase da competição.

