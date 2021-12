Treinador do Bahia muda para encontrar a formação ideal

O Bahia ainda não encontrou o ritmo ideal para a temporada. A prova disso é que, em oito jogos, o técnico Marquinhos Santos não repetiu a escalação da equipe, além de ter utilizado três esquemas diferentes em campo.

Contra o Vitória da Conquista, quarta-feira, 19, na Fonte Nova, a expectativa é de que o Esquadrão faça mais uma tentativa em busca da harmonia perfeita. No coletivo deste domingo, 16, o primeiro desde a vitória sobre a Jacuipense na última quarta, o técnico testou mais novidades.

A surpresa foi a entrada do garoto Zé Roberto como centroavante (mais detalhes na matéria ao lado). Com isso, Maxi foi para o lado direito, enquanto Rhayner ocupou o esquerdo. No meio-campo, Wangler foi a novidade, atuando centralizado, enquanto Pittoni e Rafael Miranda foram os volantes.

Tentativas

Se for confirmada, essa será a nona tentativa de Marquinhos Santos. Por um lado, o treinador mantém o esquema com dois volantes, num 4-2-1-3, que deu certo contra a Jacuipense. Curiosamente, é o mesmo sistema utilizado na estreia do Bahia na temporada, contra o CSA.

Naquela partida, Diego Felipe e Rafael Miranda foram os volantes, com Branquinho no meio. Rafael Gladiador foi o camisa 9, com Talisca e Rhayner nas pontas. Como acabou goleado, o comandante partiu para outras formações.

Ainda sem Maxi, atuou num 4-3-1-2, com um volante fixo, na maioria das vezes Fahel, dois meias de transição e um encostando nos atacantes.

Sempre que teve o argentino à disposição, Marquinhos optou por escalá-lo enfiado no ataque, com dois homens o auxiliando pelas pontas. No meio, a formação com um volante e dois meias de transição continuou, num típico 4-3-3.

O treinador já admitiu que, por precisar buscar o resultado contra a Jacuipense, ele optou por voltar ao esquema com dois volantes.A escolha, na visão dele, foi acertada.

"A equipe não fazia gols e na busca pelo resultado acabava vulnerável, principalmente no contra-ataque", argumentou o treinador.

"Com isso, vi a importância de colocar dois volantes para conseguir esse equilíbrio e jogar com mais posse de bola. Mostramos isso no último jogo", avaliou ele, em entrevista coletiva na última sexta-feira.

Marquinhos considera que a equipe ideal está 85% formada. A pendência corresponde, justamente, ao meio-campo e ao ataque tricolor.

"Agora, a gente passa a mesclar o time com dois volantes, um meia e três atacantes, mas é cedo, até mesmo pelas opções que temos, para preparar e declarar que é o ideal", afirmou.

