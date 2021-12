Treinador do Bahia comenta o triunfo contra Chapecoense

O Bahia venceu a Chapecoense por 1 a 0, na noite deste domingo, 4, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, 2018. Em entrevista coletiva apó o fim do jogo, o técnico Enderson Moreira, comentou sobre o desempenho do Esquadrão e da dificuldade em achar o caminho do gol.

“Não é só a gente que tem dificuldade. Qualquer clube do Brasil que joga contra uma equipe que marca atrás, com linhas de cinco e, às vezes seis, tem dificuldade. Mas a gente, mesmo assim, criou não poucas, mas algumas boas chances de marcar. Gostei muito do nosso comportamento em campo e merecemos o triunfo” disse.

Sobre a colocação do time, com 40 pontos e na 11ª posição na tabela, atualmente está a seis pontos da zona de classificação da Libertadores, o treinador pediu cautela e 'pés no chão' para a sequência da competição.

"Foram importantíssimo os três pontos, mas não ganhamos absolutamente nada. Temos que pensar agora em aproveitar a semana para recuperar os atletas e continuar fortes no campeonato. O Atlético-MG tem 46 e mesmo com o confronto direto não o alcançamos. Então, vamos fazer o máximo possível para pontuar, mas não dá para ficar iludindo o torcedor", explicou.

Por fim, Enderson comentou a preparação do time para o clássico Ba-Vi do próximo domingo,11, às 17h (horário de Brasilia), no Barradão, pregando respeito ao rival rubro-negro. O técnico ainda afirmou que o mais importante para a partida é fazer um jogo limpo.

“A questão de estarmos em uma sequencia de bons resultados contra o Vitória não pode entrar em nossa cabeça. A partida de domingo é uma nova história, um novo duelo. Antes do jogo de hoje, a gente jamais havia vencido a Chapecoense. Então é preciso jogar para ter o resultado", finalizou.

