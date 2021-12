Trazido para ser sombra de Hernane, Gustavo quer ter titular como espelho

Um dos sete novatos no elenco tricolor, o centroavante Gustavo chegou bem ‘de mansinho’ no clube. Contratado para ser uma espécie de sombra para Hernane, o garoto de 22 anos encheu o titular de elogios.

“Hernane é um centroavante fora de série, tenho muito a aprender com ele. Acho que o Bahia está bem servido de centroavantes hoje, e o professor Guto vai saber quem escalar. Vim para ajudar e vou trabalhar bastante para quando ele precisar de mim eu estar preparado”, disse.

Gustavo teve uma ascensão muito rápida na carreira. Revelado em 2014 pelo Criciúma, destacou-se no início da última Série B, na qual marcou 11 gols em 18 jogos – sendo dois em cima do Tricolor.

O desempenho o levou em agosto para o Corinthians, time no qual fez apenas nove jogos, sem balançar as redes. Emprestado ao Esquadrão por um ano, o centroavante vem para retomar o crescimento meteórico: “Nada foi fácil para mim nessa vida. Acho que Deus tem um propósito na vida de cada um, e ele colocou o Bahia na minha. Acho que isso tem tudo para dar certo”.

Reforço nos EUA

O Tricolor confirmou nesta segunda-feira, 9, a contratação do volante Edson, ex-Fluminense, por empréstimo até o final do ano. O atleta estava treinando no Fazendão desde a última semana, e por isso embarcou com os demais atletas para participar do torneio amistoso Florida Cup, nos Estados Unidos.

A delegação tricolor viajou nesta segunda em três grupos: o primeiro saiu de madrugada, outro pela tarde e o último pela noite. A previsão era que os primeiros atletas chegassem nesta segunda às 22h (da Bahia).

O primeiro treino já acontece nesta terça, 10, às 21h30 (também no horário da Bahia). A estreia é nesta quinta, às 21h, diante do Wolfsburg (ALE), na cidade de Bay Lake.

