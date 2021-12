Tragédia na Fonte Nova completa sete anos nesta terça

Há sete anos o futebol brasileiro vivia a maior tragédia em uma competição esportiva. Foi no dia 25 de novembro de 2007, em um duelo entre Bahia e Vila Nova, quando o tricolor lutava para subir para a Série B, que parte do anel superior do estádio cedeu, deixando sete pessoas mortas e uma ferida.

A partida acabou em uma comoção coletiva. Aproximadamente aos 35 minutos do segundo tempo do jogo, Márcia Santos Cruz, Jadson Celestino, Milena Vasquez, Djalma Lima, Anísio Marques, Midiã Andrade e Joselito Lima, perderam suas vidas ao cair de uma altura aproximadamente 20 metros.

O único sobrevivente, Jader Landerson, tinha na época 17 anos. O torcedor sofreu uma lesão na coxa, uma fratura nas vértebras da coluna e uma pancada na cabeça, mas resistiu ao incidente.

Após a tragédia, o estádio foi fechado e deixou de ser utilizado para os jogos dos clubes baianos. No dia 29 de agosto de 2010, a praça esportiva foi implodida para a construção a Arena Fonte Nova.

adblock ativo