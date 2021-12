Toró espera estar liberado para jogar na próxima semana

O volante Toró é um dos poucos jogadores do grupo que acabou beneficiado pelo período sem jogos do Bahia. Sem jogar há sete meses, Toró estava com um desequilíbrio muscular na perna e acabou deixando os treinos com o restante do grupo para fazer este trabalho de fortalecimento.

Segundo o jogador, a expectativa é que já na próxima semana ele volte a participar dos treinos com o restante do elenco.

"Sou um jogador de força, é minha principal característica. Como passei sete meses sem jogar, perdi um pouco da força muscular. Mas o departamento médico teve um pouco de paciência comigo e espero daqui a uma semana estar de volta aos treinos com o grupo".

Toró também vê um lado positivo para o time no período na parada de 30 dias até o início do campeonato baiano. Para o volante, o tempo pode ser útil para o treinador Jorginho testar os novos contratados.

"É ruim treinar sabendo que não vai ter jogo. Mas por um lado é bom para o professor, para ele fazer os testes que ele quiser fazer com os novos jogadores contratados".

