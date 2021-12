Toró e Ávine participam de treino do Bahia

O volante Toró e o lateral Ávine foram as novidades do treino do Bahia nesta segunda-feira, 18, no Fazendão. A dupla, que vinha fazendo um trabalho especial de musculação, participou de um treino físico no gramado com o preparador Vitor Gonçalves.

Já o restante do elenco fez um atividade técnica, em campo reduzido, comandado pelo técnico Jorginho, que depois reuniu todos para participarem do treino de finalizações. Apenas os garotos da base tricolor Anderson Talisca e Ítalo Melo não treinaram e permaneceram na academia, continuando o trabalho para ganharem massa muscular.

Na terça-feira, 19, pela manhã, o Bahia volta a treinar no Fazendão. Ainda restam ao tricolor baiano 30 dias até a próxima partida, quando o Esquadrão fará sua estreia pela segunda fase do campeonato baiano.

