Uma pequena confusão entre tricolores e uruguaios assustou os torcedores presentes no estádio de Pituaçu, em Salvador, antes de a bola rolar para a partida entre Bahia e Atlético Cerro (URU), pela Copa Sul-Americana, na noite desta quarta-feira, 25.

Léo Santana l A TARDE SP Torcidas de Bahia e Cerro geram confusão em Pituaçu

Um torcedor do Cerro atirou um sinalizador em campo, mas a polícia agiu rapidamente e o levou detido. Em seguida, houve um princípio de tumulto entre as torcidas, após os visitantes forçarem o alambrado do estádio em direção aos torcedores do Tricolor, que reagiram.

A polícia precisou intervir novamente e, depois da confusão entre as torcidas, optou por aumentar a distância entre os presentes no local, resolvendo a situação.

