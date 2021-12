Torcida tricolor ainda pode adquirir ingressos pela internet

O torcedor tricolor ainda pode adquirir ingressos com desconto para o jogo que acontece nesta quarta-feira, 1º, às 19h30, contra o Univ. César Vallejo pela Copa Sul-Americana, na Fonte Nova. A compra pode ser realizada pelo site da Arena, com cartão de crédito, até o horário de inicio do jogo.

Os torcedores podem adquirir ingressos com preços promocionais que variam entre R$ 38, as cadeiras localizadas no Leste inferior, e R$120, no Lounge Premium Itaipava. Quem optar, pode também adquirir seus ingressos nas bilheterias Norte, Sul e Visitante da Arena.

Os portões estarão abertos para acesso dos torcedores à partir das 17h30.

Transporte

Por conta do jogo, as estações do metrô Acesso Norte e Campo da Pólvora irão funcionar até as 22h15. As demais estações funcionam até as 17h. O torcedor pode deixar o veículo no Shopping Bela Vista e embarcar na estação, sentido a Arena, gratuitamente.

Outra forma de acesso para veículos é utilizando o Estacionamento Externo (EE), próximo ao Dique do Tororó, ou o Edifício-Garagem (EDG) pelo viaduto de acesso na Av. Presidente Costa e Silva ou pela rampa de acesso na Av. Presidente Castelo Branco. Os tickets são vendidos na hora por R$15 (moto) e R$20 (carro).

