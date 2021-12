Um grupo de torcedores organizados protestou em frente ao prédio onde mora o presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, no bairro da Pituba, em Salvador, na noite desta quinta-feira, 12. O dirigente, porém, está com o time, que viajou para Varginha, onde enfrentará o Boa Esporte no sábado, 14.

Da Redação Torcida protesta em frente à casa do presidente do Bahia

Durante a manifestação, muros foram pichados com expressões como "Fora Marcelo", "Série A é obrigação" e "Acabou a paz". Houve batuque, gritos de guerra e foguetório. Moradores pediram silêncio. A manifestação acabou depois da chegada da Polícia Militar (PM-BA).

O protesto se deve ao momento ruim da equipe, que está na sétima posição da Série B do Campeonato Brasileiro, restando três partidas para o fim da competição. O Tricolor vem de empatar em 2 a 2 com o rebaixado ABC, na Fonte Nova, na últma terça, 10.

