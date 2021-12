Torcida organiza protesto contra diretoria do Bahia

A relação do Bahia com a sua torcida não é mesmo boa. Depois da derrota sofrida para o rival Vitória na tarde do último domingo, 28, a paciência da nação tricolor parece ter chegado ao seu limite.

Nesta segunda-feira, 29, integrantes da comunidade Galera Tricolor, na rede social Facebook, espalharam cerca de 4.500 convites a outros torcedores para realizarem um protesto contra a administração do clube na próxima quinta-feira, 2, no Fazendão. Até o fechamento desta reportagem, pouco mais de 700 torcedores já haviam confirmado presença.

Se for mesmo consumado, o levante da torcida tricolor acontecerá um dia depois de o Bahia iniciar a disputa da semifinal contra o Juazeiro, na Arena Fonte Nova.

A torcida do Esquadrão questiona sobretudo a falta de transparência da administração do Bahia, a política de contratação de jogadores e, mais recentemente, a série de seis jogos sem vencer no Baianão.

No clássico do último domingo, quando o Bahia perdia por 2 a 0, a torcida tricolor arremessou "caxirolas" no gramado como forma de prostesto. O gesto foi destaque na imprensa nacional.

adblock ativo