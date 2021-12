A torcida do Bahia lotou o aeroporto internacional de Salvador no início da tarde desta quarta-feira, 15, para acompanhar o embarque da delegação tricolor para São Paulo. Na capital paulista, o time baiano encara o Palmeiras nesta quinta, 16, às 19h15, no estádio Pacaembu, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Aos cânticos de “Eu acredito”, do hino do clube e de muitas outras músicas, os tricolores fizeram a festa no local com bandeiras e faixas em apoio aos jogadores que vão em busca de um feito inédito para a agremiação: a classificação às semifinais do torneio nacional.

Visando esta importante partida, o técnico Enderson Moreira não terá desfalques e deve mandar a campo a seguinte formação: Anderson; Bruno, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Élton, Vinícius e Zé Rafael; Edigar Junio e Gilberto.

Para conquistar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil, o Bahia precisa vencer o Palmeiras no tempo regulamentar ou empatar novamente e derrotar o adversário na disputa de pênaltis. A equipe que avançar, encara Santos ou Cruzeiro na sequência do campeonato.

Léo Santana | A TARDE SP | Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE Torcida lota aeroporto de Salvador para apoiar embarque do Bahia

