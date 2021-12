Torcida 'invade' aeroporto para apoiar jogadores do Bahia

A torcida tricolor fez sua parte. Mesmo com a instabilidade da equipe durante esta Série B, foi personagem principal na sequência de nove triunfos que colocou o Bahia em boa situação para definir o acesso no sábado, 26, podendo empatar, contra o Atlético-GO em Goiânia.

Lá, a festa será do Dragão, que receberá o troféu de campeão brasileiro da Segunda Divisão diante de um Estádio Olímpico lotado de rubro-negros. Nesta quinta-feira, 24, no entanto, foi dia de celebração no Aeroporto de Salvador.

No início da tarde, cerca de 100 torcedores do Esquadrão foram se despedir do time no momento do embarque. Agora, o próximo contato por aqui será só no domingo ao meio-dia, quando a delegação retorna para festejar (ou não) o acesso com a galera.

Nação já vai enchendo o aeroporto. O embarque dos atletas é logo mais. BBMP. pic.twitter.com/HOmPo1P4qs — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 24 de novembro de 2016

“Não tem nem o que falar. A torcida do Bahia é fantástica em todos os sentidos. A gente tem que dar o máximo porque esse clube não tem que estar em outra divisão que não seja a Série A”, derreteu-se o meia Juninho, que, se recuperando de lesão, ainda é dúvida para a partida.

Também emocionado com a invasão ao aeroporto da torcida – líder de público em média na Série B (mais de 17 mil pagantes por jogo) – o goleiro Muriel disse que pretende oferecer o acesso de presente a ela. “Vamos conseguir o acesso para eles, se Deus quiser. Temos que lutar, nos dedicar e jogar para vencer”, afirmou.

O adeus temporário que os tricolores deram nesta quinta à equipe não significa que os jogadores estarão sozinhos em Goiânia. Os 1.140 ingressos disponibilizados para torcedores do Bahia em venda pela internet já estão perto do fim, de acordo com informação passada pelo Atlético-GO.

A diretoria do Esquadrão ainda presenteou com entradas os 89 sócios em dia do clube em todos os estados do Centro-Oeste, além do Tocantins. E, horas antes da partida, haverá encontro das embaixadas do Bahia em um bar em frente ao Olímpico. Ídolo tricolor, o ex-atacante Beijoca estará presente com a réplica da taça de campeão brasileiro de 1988.

“Estamos dando sorte. A gente brocou nos dois jogos aqui [em Goiânia, o Esquadrão bateu o Goiás, por 3 a 0, e o Vila Nova, por 1 a 0, nesta Série B]. E, nesse jogo agora, um empatezinho já tá bom demais”, lembrou Nilson Júnior, responsável pela embaixada tricolor em Brasília.

“Mirar a lua”

Quanto ao conforto de garantir o acesso mesmo com uma igualdade, o técnico Guto Ferreira minimizou nesta quinta em coletiva: “Não costumo jogar para empatar. Sempre digo que temos que mirar a lua, mas, se errarmos e acertamos as estrelas, atingimos nosso objetivo. Vamos jogar para vencer. Se você jogar para empatar, você será derrotado”.

