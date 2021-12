Torcida 'invade' aeroporto de Salvador para apoiar o time do Bahia

O Bahia embarcou nesta quinta-feira, 20, para São Paulo, onde enfrentará o Oeste pela 32ª rodada da Série B. A partida será no sábado, 22, às 15h20, em Barueri (SP).

A depender dos resultados da rodada, o Tricolor pode entrar no G-4. Por isso, a torcida do Bahia, sobretudo a organizada Bamor, articulou uma "invasão" ao Aeroporto Internacional de Salvador para acompanhar o embarque, às 13h.

A "invasão" foi combinada pelas redes sociais e os torcedores estão no aeroporto deste as 11h30. Eles estão cantando músicas da torcida enquanto esperavam o time chegar.

Acompanhe a cobertura do repórter Vitor Villar também pelo Twitter:

Depois de encerrado o embarque do @ECBahia a torcida tomou conta do aeroporto. @atarde @BamorNovaEra pic.twitter.com/DlXvlKoQHu

A agitação da torcida é acompanhada de perto pela PM, com forte aparato, para assegurar o embarque das outras pessoas. Tudo bem por aqui. pic.twitter.com/YVQ2ckRQaX

Não para de chegar gente no aeroporto. É a torcida do @ECBahia apoiando o time no embarque para São Paulo, onde enfrentará o Oeste @atarde pic.twitter.com/qylCyw2SB4