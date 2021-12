"Torcida é fator motivador", diz novo técnico do Bahia

Depois de anunciar, na última terça-feira, 10, William como novo diretor de futebol, o Bahia segue a mesma linha na escolha do treinador para a próxima temporada: Marquinhos Santos.

Assim como o dirigente, Marquinhos só teve uma experiência anterior na função que está para assumir. Assim, o clube ratifica o discurso de apostar em uma nova geração que julga como promissora. Na última quinta-feira, 12, o vice-presidente do clube, Valton Pessoa, e o próprio William se reuniram com o técnico em São Paulo - confirmando o desejo que tinham de ter uma conversa presencial com o escolhido - e chegaram a um acordo.

Em contato por telefone com a reportagem, Marquinhos Santos falou com animação sobre assumir o comando técnico de sua segunda equipe profissional - a primeira foi o Coritiba, clube no qual ficou por um ano no cargo, de setembro de 2012 ao mesmo mês em 2013.

"Fechar com o Bahia me empolga muito. Trata-se de um grande clube e que tem uma nova diretoria, com um novo planejamento. Contratou um profissional de caráter, como William, para a gestão de futebol, e as expectativas para 2014 são as melhores. Além disso, a torcida do Bahia é um fator motivador", pontuou o paulista, que é de Santos.

Ele até já comentou sobre o grupo que vai encontrar em Salvador e reforça a necessidade de o clube ir buscar contratações: "Acompanhei o Bahia no Campeonato Brasileiro. Tive a oportunidade de jogar contra e posso dizer que a equipe é competitiva, mas, como qualquer outro time, vai acabar perdendo jogadores pontuais neste final de ano. Por isso, é preciso ir atrás de reforços".

O assessor especial do clube, Sidônio Palmeira, ressaltou as qualidades do treinador: "Marquinhos tem o perfil que queremos trabalhar. Pensa em ter um time de força e velocidade, é um estudioso na área e tem preocupação com as divisões de base. Além de tudo isso, tem colocado o Bahia como prioridade na vida dele".

O ex-comandante do Coritiba também ganharia salário adequado ao plano do Tricolor de não estourar o orçamento. Precoce Marquinhos Santos não chegou a ser jogador profissional. Parou ainda jovem e, já aos 24 anos, em 2003, iniciou a carreira de treinador nas categorias de base do Atlético-PR. No Furacão, treinou as equipes infantil, juvenil e júnior até transferir-se, em 2008, para o Coritiba.

No Coxa, destacou-se na revelação de talentos do time júnior para o principal e chegou à seleção brasileira nas categorias sub-15 e sub-17. Sua precocidade e competência fizeram a diretoria do Alviverde paranaense apostar nele para assumir o comando técnico do time de cima em setembro de 2012. Depois de um ano à frente da equipe, acabou demitido de forma controversa.

Marquinhos era querido pelo grupo - inclusive pelo capitão e ídolo Alex -, mas caiu após uma série de resultados ruins que culminou na derrota em casa para o Itagüi, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana. Na época, o treinador lamentou: "Isso (a demissão) é triste porque interfere no que estávamos desenvolvendo a médio e longo prazo".

adblock ativo