Torcida do Bahia também protesta em Sampa

A revolta da torcida do Bahia contra a diretoria do clube chegou a São Paulo. Neste domingo, 26, torcedores do clube residentes em na capital paulista realizaram protesto na avenida Paulista. O movimento contra a atual diretoria extrapola as fronteiras da Bahia.

Segundo os torcedores, o Esporte Cluba Bahia "passa de pai para filho" há 15 anos. A falta de renovação é criticada pelo grupo, que aponta a falta de democracia na ecolha dos dirigentess: "o torcedor não pode escolher, ou seja, não pode votar"

adblock ativo