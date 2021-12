Torcida do Bahia marca presença e time admite má atuação

Tinha tudo para ser um dia de festa nas arquibancadas da Fonte Nova. E ela até existiu, pelo menos até o apito final do árbitro, que sacramentou o frustrante 0 a 0 no placar.

No último domingo, 29, a torcida do Bahia bateu seu recorde no Brasileirão. Os 31.946 pagantes superaram os 26.033 do confronto com o Flamengo, no dia 31 de julho, como o maior público do clube nesta competição.

De quebra, Arena Fonte Nova e Federação Baiana de Futebol chegaram a um consenso que atendeu aos clamor dos últimos meses e permitiu a volta ao estádio de elementos do agradado da torcida. Um deles foram as crianças que entram em campo com os jogadores.

Foram oito mascotes-mirins na Fonte Nova. A partir do próximo jogo, passarão a ser 22. Por fim, o mascote principal também reapareceu. Ovacionado pela torcida, o bonecão do Super-Homem também deu o ar de sua graça minutos antes de a partida começar.

Com a bola rolando, a multidão, no embalo da festa, fez sua parte. O incentivo foi total, do inicio ao fim do jogo. Porém, com o placar em branco, as vaias surgiram. O time as acatou e fez seu mea culpa.

"Nossa viagem de volta da Colômbia (onde jogaram na quinta) foi desgastante. Ficamos um pouco cansados, mas isso não é desculpa. Tivemos erros cruciais no último passe. Por isso, não chegamos ao gol e torcida não teve o triunfo que merecia", descreveu Marquinhos Gabriel.

"A perna pesou um pouco, mas não foi isso que definiu o placar. Tivemos atuação abaixo do esperado. Erramos passes demais. Porém, é importante ressaltar nossa luta e vontade em campo. Foi um jogo duro no qual conquistamos um ponto. Valeu pelo espírito de luta. E este ponto será importante para nós lá na frente, quando definirmos nossa posição no campeonato", emendou Titi.

