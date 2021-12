Torcida do Bahia lota aeroporto para recepcionar Fernandão

A torcida do Bahia lotou o Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luís Eduardo Magalhães, na tarde desta quarta-feira, 23, para recepcionar o atacante Fernandão. Cerca de 2 mil pessoas estavam no local. O mais novo reforço da equipe tricolor foi anunciado no fim de hoje.

O jogador, de 31 anos, chega para o Esquadrão com contrato definitivo até o fim de 2020. Fernandão irá cumprimentar os torcedores no intervalo do jogo entre Bahia e Juazeirense nesta quarta, na Arena Fonte Nova.

