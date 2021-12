Torcida do Bahia garante recorde de público contra o Flu

O Bahia já garantiu que terá no domingo, 8, contra o Fluminense, seu melhor público como mandante no Campeonato Brasileiro.

De acordo com balanço divulgado pelo clube na tarde deste sexta, 6, todos os ingressos 'regulares' foram vendidos para o confronto, restando apenas aproximadamente 900 do Lounge Premium - que custam R$ 120 e R$ 35 para crianças de 7 a 12 anos.

Desta maneira, já são mais de 37 mil entradas vendidas. Além desses bilhetes, somam-se ainda as reservas do programa Torcedor Oficial do Bahia (TOB) e dos ingressos corporativos. Até aqui, o maior público do Tricolor aconteceu no empate com o Atlético-MG, com 32.683 pagantes.

Segundo o clube, os ingressos da torcida visitante também já terminaram. As vendas seguem neste sábado, 7, apenas nas bilheterias da Fonte Nova, das 8 às 17h.

