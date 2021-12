Torcida do Bahia faz fila por ingressos; mais de 31 mil vendidos

O empate em 1 a 1 diante do Sport deixou os torcedores do Bahia animados para o duelo decisivo da Copa do Nordeste, marcado para a próxima quarta-feira, 24, na Fonte Nova, em Salvador. Tanto que nesta quinta, 18, no primeiro dia de vendas nos pontos físicos para o jogo de volta, mais 31 mil ingressos foram vendidos até as 17h, segundo a assessoria do clube.

Durante o dia, a torcida tricolor enfrentou longas filas nos guichês da Arena. Foi registrado também uma grande procura nas bilheterias ticketmix do Shopping da Bahia e do Salvador Shopping. Agora, restam apenas os setores leste superior, oeste intermediário e oeste superior. A parcial atual não inclui a torcida visitante.

Valor dos ingressos

As entradas também estão disponíveis nas lojas oficiais do Bahia dos shoppings Salvador Norte, Bela Vista, Paseo Itaigara e Estrada do Coco. Os ingressos mais baratos custam R$ 15 (meia), para o setor Super Norte. Os mais caros saem por R$ 140, para o Lounge Premium.

Crianças com idade até 11 anos, 11 meses e 29 dias não pagam a entrada. A exceção fica por conta dos camarotes e do setor Lounge Premium, onde crianças de 7 a 12 anos pagam R$ 35 e tem ingressos vendidos só nas bilheterias da Arena, no dia dos jogos.

