Torcida do Bahia cria campanha para transmissão de jogo

Empolgada com o retorno do Bahia aos confrontos internacionais após 24 anos, a torcida tricolor iniciou uma campanha nas redes sociais para pressionar a emissora Fox Sports, detentora dos direitos televisivos da Copa Sul-Americana.

O duelo entre Atlético de Nacional x Bahia, que será realizado na quinta-feira, 26, às 21h50 (horário de Brasília), em Medelim, na Colômbia, pelas oitavas de finais, não está na grade de programação do Fox Sports. No canal principal da emissora, será transmitido o jogo entre São Paulo e Universidade Católica.

O outro canal que integra o grupo, o FX, também não vai transmitir o embate, o que provocou um descontentamento entre os assinantes e torcedores do Esquadrão. A emissora até o momento não se pronunciou sobre o assunto.

Com a ideia de mostrar a força da torcida, os fãs do tricolor baiano começaram uma mobilização nas redes sociais para pedir a mudança na programação.

O movimento ganhou força rapidamente. No twitter, o perfil @foxsports_br e a hastag #foxquerovermeubahia estiveram entre as mais comentadas do microblog desde a segunda-feira, 23, e foram compartilhados por dezenas de torcedores.

Entre os posts está o do ex-secretário de Educação de Salvador, João Carlos Bacelar: "Sul-Americana é atalho para a Libertadores."

Sul-Americana é atalho para a Libertadores #FoxQueroVerMeuBahia https://t.co/wjzqRZWAak — João Carlos Bacelar (@JoaoCBacelar) September 24, 2013

A luta continua vamos continuar com nossa hashtag #FoxQueroVerMeuBahia — Xaréu Tricolor (@xareutricolor) September 24, 2013

ATENÇÃO FOX #FoxQueroVerMeuBahia na quinta feira viu ! — mascarenhas (@mascarenhas_26) September 24, 2013

Vamos nação, mostre a sua força! #FoxQueroVerMeuBahia — Thaís Mendes (@Thais_ecb) September 24, 2013

adblock ativo